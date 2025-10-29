Al Cinema La vita va così | i saluti in sala a Napoli e Casoria di Riccardo Milani e Virginia Raffaele

29 ott 2025

Prosegue il tour del cast del film La vita va così di Riccardo Milani, che dopo aver salutato il pubblico in Sardegna, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio, nei prossimi giorni proseguirà gli incontri con gli spettatori in Abruzzo, Campania, Puglia e Sicilia. "Sono veramente felice per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

