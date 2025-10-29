Al Cinema La vita va così | i saluti in sala a Napoli e Casoria di Riccardo Milani e Virginia Raffaele
Prosegue il tour del cast del film La vita va così di Riccardo Milani, che dopo aver salutato il pubblico in Sardegna, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio, nei prossimi giorni proseguirà gli incontri con gli spettatori in Abruzzo, Campania, Puglia e Sicilia. "Sono veramente felice per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondisci con queste news
CINEMA LA FILANDA CORNAREDO - LA VITA VA’ COSI’ Vista l'affluenza il film verrà proiettato anche SABATO 1 Novembre ore 21.00 – DOMENICA 2 Novembre ore16.00 e 21.00 – LUNEDI’ 3 Novembre ore 21.00 Alla soglia del nuovo millennio, due destini Vai su Facebook