È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di completamento del parcheggio adiacente al Campus universitario cittadino per un importo di 400 mila euro. L’intervento, e inserito all’interno della zona dell’ex Zuccherificio, interesserà un piazzale di circa 3.500 metri quadrati attualmente non pavimentato e adibito a parcheggio pubblico, che necessita di un intervento di riqualificazione complessiva che sarà realizzato nel 2026. "L’area del campus universitario di Cesena – commenta l’Assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri – è oggetto di un importante intervento di riqualificazione e manutenzione straordinaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Campus lavori per completare parcheggio e pista ciclopedonale