Al Campus lavori per completare parcheggio e pista ciclopedonale
È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di completamento del parcheggio adiacente al Campus universitario cittadino per un importo di 400 mila euro. L’intervento, e inserito all’interno della zona dell’ex Zuccherificio, interesserà un piazzale di circa 3.500 metri quadrati attualmente non pavimentato e adibito a parcheggio pubblico, che necessita di un intervento di riqualificazione complessiva che sarà realizzato nel 2026. "L’area del campus universitario di Cesena – commenta l’Assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri – è oggetto di un importante intervento di riqualificazione e manutenzione straordinaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
? Lavori in corso a Castellina, nel borgo di Campolo! La trasformazione dei luoghi e degli spazi continua: il cantiere di Castellina sta dando nuova vita a 9 unità immobiliari a schiera, che avranno tutto il potenziale per diventare minialloggi per residenze tem - facebook.com Vai su Facebook
Un parcheggio attrezzato per il Campus - 500 metri quadrati, al momento non pavimentato e adibito a parcheggio pubblico, che necessita di un ... corrierecesenate.it scrive
Cesena, Campus universitario: dal 2026 un parcheggio attrezzato - È stato approvato, con delibera comunale, il progetto di fattibilità tecnico- Da corriereromagna.it
Parcheggio Marvelli, il punto sui lavori: “Operativo in estate, poi la nuova piazza” (FOTO) - Mentre in piazza Marvelli si continua a lavorare in sotterranea per dare forma al grande parcheggio al servizio del Parco del Mare e di Marina Centro, avanza ... chiamamicitta.it scrive