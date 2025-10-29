Al Bano e il triangolo tra l’ex Romina e la compagna Lecciso che non vuole sposare

Nel luglio del 1970 Al Bano sposò la cantante e attrice Romina Power, figlia degli attori Tyrone?Power e Linda?Christian. La coppia divenne uno dei simboli del pop italiano: luoghi romantici, successi musicali, concerti internazionali. Dal loro matrimonio nacquero quattro figli: la primogenita Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Jolanda. La vita insieme sembrava perfetta, ma nel corso degli anni emersero drammatici eventi: in particolare la scomparsa della figlia Ylenia tra la notte del 31 dicembre 1993 e il 1 gennaio 1994 a New?Orleans, in circostanze misteriose. Questo trauma segnò l'inizio di una crisi profonda.

