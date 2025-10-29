Ai due pasticcieri di Grello in regalo l’antico ricettario con il segreto della Spongarda

Crema (Cremona) – Data speciale per la pasticceria Grello, in via Mazzini a Crema, che ha tagliato il traguardo del primo anno di attività e per l’occasione ha ricevuto un dono speciale che fa tornare indietro di novant’anni addietro e riguarda qualcosa di ben più storico: l’antico ricettario utilizzato dal primo pasticciere che aprì l’attività proprio a questo indirizzo novant’anni fa e che si è ispirato a un ricettario ereditato da chissà chi per riportare ricette segrete di dolci da leccarsi i baffi. La pasticceria Grello, fusione dei cognomi dei due artigiani Emanuele Grecchi e Riccardo Vedovello, festeggia un anno di attività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

