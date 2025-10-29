Ai due pasticcieri di Grello in regalo l’antico ricettario con il segreto della Spongarda

Ilgiorno.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Crema (Cremona) –  Data speciale per la pasticceria Grello, in via Mazzini a Crema, che ha tagliato il traguardo del primo anno di attività e per l’occasione ha ricevuto un dono speciale che fa tornare indietro di novant’anni addietro e riguarda qualcosa di ben più storico: l’antico ricettario utilizzato dal primo pasticciere che aprì l’attività proprio a questo indirizzo novant’anni fa e che si è ispirato a un ricettario ereditato da chissà chi per riportare ricette segrete di dolci da leccarsi i baffi. La pasticceria Grello, fusione dei cognomi dei due artigiani Emanuele Grecchi e Riccardo Vedovello, festeggia un anno di attività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

ai due pasticcieri di grello in regalo l8217antico ricettario con il segreto della spongarda

© Ilgiorno.it - Ai due pasticcieri di Grello in regalo l’antico ricettario con il “segreto” della Spongarda

Scopri altri approfondimenti

due pasticcieri grello regaloAi due pasticcieri di Grello in regalo l’antico ricettario con il “segreto” della Spongarda - Per il primo compleanno a Crema dietro la vetrina il dono della nipote di Santo Salin, pastry chef qui novant’anni fa ... Lo riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Due Pasticcieri Grello Regalo