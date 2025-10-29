Ai Campi Flegrei il suolo torna a sollevarsi di 2 centimetri al mese | i dati dell'ultimo bollettino dell'Ingv

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultimo bollettino settimanale di monitoraggio dei Campi Flegrei si legge che il sollevamento del suolo è nuovamente di 2 centimetri al mese, contro gli 1,5 centimetri degli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

