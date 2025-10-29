Ai Campi Flegrei il suolo torna a sollevarsi di 2 centimetri al mese | i dati dell'ultimo bollettino dell'Ingv
Nell'ultimo bollettino settimanale di monitoraggio dei Campi Flegrei si legge che il sollevamento del suolo è nuovamente di 2 centimetri al mese, contro gli 1,5 centimetri degli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sul sito dell'INGV Osservatorio Vesuviano è stato pubblicato il bollettino settimanale di sorveglianza vulcanica dei Campi Flegrei (20-26 ottobre 2025). https://buff.ly/vJ9VIli #INGV #osservatoriovesuviano #campiflegrei #sorveglianzavulcanica - facebook.com Vai su Facebook
[DATI #RIVISTI] #terremoto Md 3.1 ore 00:51 IT del 26-10-2025 a Campi Flegrei Prof= 2.4 Km #INGV_44524112 - X Vai su X
Campi flegrei, cresce velocemente l'aumento del suolo: ecco quanto nelle ultime due settimane - I dati monitorati negli ultimi 15 giorni dall'Osservatorio vesuviano dell'Ingv, relativi ai Campi Flegrei, evidenziano un aumento del sollevamento del suolo, con un valore medio preliminare di velocit ... Lo riporta napolitoday.it
Terremoto Campi Flegrei/ Nuovo sciame sismico: 11 scosse nelle ultime 48 ore - Facciamo il punto sulle scosse di terremoto Campi Flegrei, con un nuovo lungo sciame sismico che si è verificato nelle ultime 48 ore, con 11 scosse. Secondo ilsussidiario.net