Ahanor osservato speciale di Gattuso | non ha ancora il passaporto ma il ct lo vuole in primavera

Il diciassettenne dell'Atalanta piace molto al tecnico dell'Italia, che ha colto l'occasione per osservarlo contro il Milan. L'idea è una maglia azzurra per gli eventuali playoff mondiali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ahanor osservato speciale di Gattuso: non ha ancora il passaporto, ma il ct lo vuole in primavera

