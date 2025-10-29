Ahanor osservato speciale di Gattuso | l' obiettivo è convocarlo in Nazionale a fine marzo

Il diciassettenne dell'Atalanta piace molto al ct della dell'Italia, che ha colto l'occasione per osservarlo contro il Milan. L'idea è una maglia azzurra per gli eventuali playoff mondiali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ahanor, osservato speciale di Gattuso: l'obiettivo è convocarlo in Nazionale a fine marzo

