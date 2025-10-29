Agyemang si allunga mentre l’infortunio mette in ombra la vittoria dell’Inghilterra sull’Australia

2025-10-29 00:52:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La vittoria per 3-0 dell’Inghilterra sull’Australia è stata oscurata dall’infortunio della stella di Euro 2025 Michelle Agyemang, che è stata messa in barella al Pride Park. Le Lioness erano in vantaggio per 3-0 dopo un primo cartellino rosso quando l’attaccante dell’Arsenal, attualmente in prestito al Brighton, è stato messo in barella solo 13 minuti dopo essere entrato in quello che è stato un finale amaro per la vittoria. La 19enne è stata vista in lacrime dopo essere caduta senza palla, con l’attaccante che le stringeva il ginocchio dopo che il fisioterapista l’aveva assistita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com