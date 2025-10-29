Aggressione e proteste in carcere | Inerzia dell' amministrazione

Ancora una aggressione al personale, avvenuta nella giornata di ieri, nel reparto infermeria del carcere di Bologna. Autore dell'aggressione è un detenuto noto per episodi simili commessi in precedenza, anche in altri reparti. Abbiamo inoltre notizie di una protesta messa in atto da una sezione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

L’aggressione del Da Vinci rappresenta, per la sua premeditazione, un salto di qualità nella violenza dell’estrema dx. Non è un fatto estemporaneo Dietro ci sono la campagna di demonizzazione delle proteste studentesche e organizzazione Si faccia luce Sol - X Vai su X

Massiccia protesta a Novo Mesto dopo l'aggressione mortale di venerdì. Fortemente criticato il premier Robert Golob Vai su Facebook

Aggressione in carcere, la denuncia del sindacato: “Pugno in faccia a un agente della polizia penitenziaria” - La Spezia, 7 ottobre 2025 – "Un ennesimo episodio gravissimo ha scosso la Casa Circondariale di La Spezia nella giornata del 5 ottobre 2025: un detenuto di origine nordafricana ha aggredito un agente ... lanazione.it scrive

Cosp, 'duplice aggressione nel carcere di Taranto' - Duplice aggressione nel carcere di Taranto nella tarda mattinata di lunedì 13 ottobre, da parte di due detenuti, entrambi di origine barese, nei confronti di personale della polizia penitenziaria. Da ansa.it

Filippo Turetta aggredito da un detenuto con un pugno - Filippo Turetta, condannato in primo grado all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, in carcere dal novembre 2023, è stato aggredito in cella da un altro detenuto. Come scrive rainews.it