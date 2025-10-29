Aggredito per il portafogli in via Colombo i carabinieri denunciano due giovani per rapina
Nella prima mattinata di ieri, 28 ottobre, un tempestivo intervento da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Piacenza ha portato alla denuncia di due giovani per rapina. I fatti sono accaduti intorno alle 5 nella zona di via Colombo, nei pressi di un esercizio pubblico, un luogo ben. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
