Aggredito per il portafogli in via Colombo i carabinieri denunciano due giovani per rapina

Ilpiacenza.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima mattinata di ieri, 28 ottobre, un tempestivo intervento da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Piacenza ha portato alla denuncia di due giovani per rapina. I fatti sono accaduti intorno alle 5 nella zona di via Colombo, nei pressi di un esercizio pubblico, un luogo ben. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

aggredito portafogli via colomboAggredito per il portafogli in via Colombo, i carabinieri denunciano due giovani per rapina - Nella prima mattinata di ieri, 28 ottobre, un tempestivo intervento da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Piacenza ha portato alla denuncia di due giovani per rapina. Lo riporta ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Aggredito Portafogli Via Colombo