Aggredite e rapinate nel parcheggio da tre sconosciuti | Hanno accoltellato la mia ragazza per un telefono

Monzatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata di festa, un'occasione dove tutta la famiglia si era riunita per stare insieme. Ma i sorrisi, poco dopo essere uscite dalla porta del locale ed essersi incamminate verso la macchina, sono stati cancellati dalla paura. E i vestiti di festa, eleganti, si sono macchiati di sangue. “È. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Aggredite Rapinate Parcheggio Tre