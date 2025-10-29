Aggredita da un gruppo di ragazzine dopo aver difeso la figlia 35enne denuncia | Erano minorenni

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di ragazzine ha aggredito una donna dopo che questa ha provato a difendere la figlia. La 35enne, che ha riportato ferite e traumi con una prognosi di 30 giorni, ha deciso di denunciare l'accaduto. Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per rintracciare e identificare le ragazze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

