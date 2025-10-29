Aggrediscono due ragazzi al pub e scappano | Erano almeno quattro ci hanno preso a pugni in testa

Presi a pugni senza alcun apparente motivo mentre tornavano alla macchina parcheggiata dopo una serata. Finiscono in ospedale due 21enni, indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

