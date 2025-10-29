Aggredisce i Carabinieri con calci e pugni durante controllo | arrestato un 45enne per resistenza e spaccio

Nella notte tra sabato 25 ottobre e domenica 25, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Amelia hanno arrestato un 45enne del posto - già noto alle forze dell’ordine - per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.L’uomo è stato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

