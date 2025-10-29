Aggredisce e minaccia la madre per estorcerle denaro | arrestato 46enne
I carabinieri della stazione di Biancavilla sono intervenuti in seguito alla richiesta di aiuto di un uomo che segnalava un’aggressione in corso ai danni di una propria parente. Secondo quanto ricostruito dai militari, poco prima il figlio della vittima, un 46enne già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
