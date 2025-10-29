Aggredisce agente e dipendente Asl poi viola misura cautelare | arrestato
Tempo di lettura: 2 minuti In data odierna i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Benevento su richiesta di questa Procura della Repubblica. Il provvedimento restrittivo – costituente aggravamento di pregressa misura cautelare – è conseguenza di numerose e reiterate violazioni, rilevate dai militari e segnalate all’Autorità Giudiziaria, della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, a cui l’uomo era stato sottoposto in seguito al suo arresto in flagranza, operato dai Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo nella prima metà di questo mese a causa di un’aggressione da lui commessa presso l’Ospedale di Comunità locale nei confronti di un Carabiniere fuori servizio e di una dipendente del Distretto Sanitario ”Alto Sannio Fortore“, circostanza in cui era stato anche trovato in possesso di una cesoia e di un coltello, che gli erano stati sequestrati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
