Agcom approva le nuove Linee guida SIG | più visibilità per RAI Sky La7 e radio sui dispositivi smart
Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato, con il voto contrario della Commissaria Elisa Giomi, le nuove Linee guida per garantire la prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale (SIG) che sostituiscono le precedenti Linee guida, adottate con la delibera n. 39024CONS, in diretta applicazione di quanto disposto dall'articolo 29. 🔗 Leggi su Digital-news.it
