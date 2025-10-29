After the Hunt sul flop di Luca Guadagnino pesa il salario di Julia Roberts | ecco quanto è stata pagata

A due settimane dal debutto, il film di Guadagnino ha incassato solamente sei milioni di dollari a fronte di un budget di oltre 80 milioni, ma è il salario dell'attrice ad aver fatto lievitare i costi Disponibile da diverse settimane nelle sale, After the Hunt, l'ultimo film diretto da Luca Guadagnino, non sta dando i risultati sperati al box-office, con gli analisti che si sono concentrati sul presunto ed ingente compenso riservato a Julia Roberts. Già indicato come il flop peggiore di questo inizio autunno, il film non solo non ha incontrato il favore del pubblico, ma è stato odiato anche dai critici, visto che su Rotten Tomatoes è fermo a un misero 38% di recensioni positive. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

