Affetta da obesità severa e carcinoma dell’endometrio | 51enne operata con successo al Moscati

Avellinotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non trovava una struttura disposta a operarla, a causa del rischio elevatissimo legato alla sua condizione. Affetta da obesità severa (175 kg per 1,47 m di altezza, BMI? 81 kgm²) e da carcinoma dellendometrio, una 51enne residente in provincia di Napoli è stata infine accolta e trattata con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

