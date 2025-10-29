Affetta da obesità severa e carcinoma dell’endometrio | 51enne operata con successo al Moscati
Non trovava una struttura disposta a operarla, a causa del rischio elevatissimo legato alla sua condizione. Affetta da obesità severa (175 kg per 1,47 m di altezza, BMI? 81 kgm²) e da carcinoma dell’endometrio, una 51enne residente in provincia di Napoli è stata infine accolta e trattata con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
A Modena sterno in titanio su paziente affetta da carcinoma - Uno sterno in titanio, realizzato con stampa 3D, sostituisce da qualche giorno quasi interamente quello di una paziente di 68 anni che era affetta da metastasi da carcinoma ovarico, ... Da ansa.it