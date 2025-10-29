Affari Tuoi Stefano De Martino chiede aiuto al Dottore | Mi spiega quello che sta succedendo?

Il pre-serale di Rai Uno è all’insegna del divertimento, grazie allo show televisivo Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. Il presentatore televisivo, in ogni puntata, accompagna le scelte di un concorrente che, sfidando la sorte, prova a portare a casa 300.000 euro. Nell’episodio del 28 ottobre 2025 la protagonista è stata Angelica, da Campobasso in Molise. La giovane ragazza, accompagnata dalla mamma Roberta, ha effettuato delle scelte audaci e strategiche ma, all’ultimo tiro ha deciso d’accettare un’offerta del Dottore e, così, ha dovuto rinunciare a portare a casa ben 100.000 euro. “Affari Tuoi”, il sogno di Angelica. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino chiede aiuto al Dottore: “Mi spiega quello che sta succedendo?”

