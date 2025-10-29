Affari Tuoi girano brutte voci su Sara e Ruben | Gli ha messo le corna
Oggi, mercoledì 29 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In apertura di trasmissione, il padrone di casa ha accolto il nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Molise: si tratta di Fabio, originario della provincia di Campobasso, che nella vita fa il cuoco. La protagonista della serata, invece, è stata la pacchista del Friuli Venezia Giulia. Si chiama Sara, viene dalla provincia di Gorizia e gestisce un negozio di estetista. È mamma di Elia e ha scelto di partecipare al programma insieme a Ruben. I due non sono più una coppia, ma hanno mantenuto un buon rapporto d’amicizia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
