Una coppia particolare, quella protagonista della puntata di Affari Tuoi di mercoledì 29 ottobre 2025. Ad aver scelto il pacco numero 5 è stata Sara, dal Friuli Venezia Giulia. Ad alzarsi dal pubblico, per lei, è stato Ruben. È proprio qui che cade la particolarità di questa coppia. Un tempo fianco a fianco, al punto da decidere di diventare genitori. Oggi si godono il piccolo Elia ma come ex. Si vogliono ancora molto bene e fanno parte l’uno della vita dell’altra. Un legame così forte da aver scelto di partecipare fianco a fianco a questa sfida televisiva. La sfortuna degli ex. Una storia, quella di Sara e Ruben, che di certo avrà spinto alcuni spettatori a pensare a Stefano De Martino e Belen Rodriguez. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, De Martino e l’ombra dell’ex: puntata terribile