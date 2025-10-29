Affari Tuoi clamoroso | ecco chi accompagna Sara in studio
Oggi, mercoledì 29 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il padrone di casa a inizio trasmissione ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Molise. Si chiama Fabio, viene dalla provincia di Campobasso e nella vita è un cuoco. La nuova concorrente della serata, invece è la pacchista in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia. Si chiama Sara, viene dalla provincia di Gorizia e ha un negozio di estetista. Lei è anche mamma di Elia e ha partecipato al programma insieme a Ruben. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Gli ultimi dettagli sulla situazione sentimentale del conduttore di Affari tuoi Vai su Facebook
In access prime time “Affari tuoi” registra il 23,2% di share e 5 milioni 36 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Affari Tuoi, Stefano De Martino chiede aiuto al Dottore: “Mi spiega quello che sta succedendo?” - Stefano De Martino ha condotto una nuova puntata di “Affari Tuoi” il 28 ottobre 2025 con al centro Angelica da Campobasso che ha rinunciato a 100. Secondo dilei.it
“L’accendiamo?”: gaffe ad Affari Tuoi, Stefano De Martino esplode in diretta e pubblico in delirio - La partita di Pasqualone inizia con un colpo di fortuna: elimina subito l’euro, ma la sorte non tarda a presentare il conto con l’uscita dei 300mila euro. Da donnaglamour.it
Gerry Scotti surclassa Affari Tuoi con una vincita storica: De Martino cede il testimone e si arrende - Martedì 21 ottobre La Ruota della Fortuna regala una puntata epocale, mentre Affari Tuoi chiude con un finale disastroso. Secondo libero.it