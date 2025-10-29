Oggi, mercoledì 29 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il padrone di casa a inizio trasmissione ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Molise. Si chiama Fabio, viene dalla provincia di Campobasso e nella vita è un cuoco. La nuova concorrente della serata, invece è la pacchista in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia. Si chiama Sara, viene dalla provincia di Gorizia e ha un negozio di estetista. Lei è anche mamma di Elia e ha partecipato al programma insieme a Ruben. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, clamoroso: ecco chi accompagna Sara in studio