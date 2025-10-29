Lo spot dell’acquario tra Jon Moxley e Darby Allin ad AEW WrestleDream ha suscitato molte polemiche online, con molti fan che l’hanno definito eccessivo. Ma non tutti sono pronti a criticare. Il membro della WWE Hall of Famer Rob Van Dam difende il controverso momento, anche se non è qualcosa che lui personalmente vorrebbe fare. Durante una recente puntata del suo podcast 1 of a Kind, RVD ha affrontato senza mezzi termini il momento dell’acquario. Ha riconosciuto l’indignazione suscitata sui social, ma ha chiarito che non gli interessa cercare di compiacere i fan irascibili. “La polemica sull’acquario? Ho paura che la comunità di Internet si infiammi di nuovo? Come ho già detto più volte, la loro lealtà dura quanto la loro capacità di attenzione, quindi non preoccuparti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: RVD difende il controverso spot dell’acquario nonostante le forti critiche sui social