AEW | Chris Jericho abbandona la richiesta del marchio Jericho Vortex

Periodo di incertezza per Chris Jericho: il tentativo di registrare il marchio “ The Jericho Vortex ” per scopi commerciali AEW è stato dichiarato ufficialmente “abbandonato” dallo United States Patent and Trademark Office. Secondo la nota, dopo la richiesta presentata nell’aprile del 2024, Jericho non ha portato a termine la pratica entro il termine previsto, né ha inoltrato la richiesta di proroga dopo il primo avviso positivo Documento ufficiale: “Domanda abbandonata per mancata risposta”. Il comunicato della US Patent Office spiega: “La domanda viene dichiarata abbandonata perché non abbiamo ricevuto entro sei mesi dalla ‘Notice of Allowance’ (NOA): (1) la dichiarazione d’uso (SOU); oppure (2) una richiesta di estensione per depositare la dichiarazione d’uso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Chris Jericho abbandona la richiesta del marchio “Jericho Vortex”

News recenti che potrebbero piacerti

Il futuro di Chris Jericho divide AEW e WWE: cosa sta succedendo dietro le quinte #AEW #ChrisJericho #WWE Vai su Facebook

Resta in AEW o torna in WWE? Aggiornamenti sullo status di Chris Jericho #TSOW // #TSOS - X Vai su X

AEW: Chris Jericho abbandona la richiesta del marchio “Jericho Vortex”. Nuove speculazioni sul futuro e possibili scenari WWE - Periodo di incertezza per Chris Jericho: il tentativo di registrare il marchio “The Jericho Vortex” per scopi commerciali AEW è stato dichiarato ufficialmente “abbandonato” dallo United States Patent ... Riporta zonawrestling.net

Il futuro di Chris Jericho divide AEW e WWE: cosa sta succedendo dietro le quinte - Chris Jericho è al centro dell’interesse di WWE, AEW e altre federazioni: la federazione di Stamford sarebbe pronta a un’offerta milionaria ... Come scrive spaziowrestling.it

AEW: Altro che WWE, ecco il motivo della lunga assenza di Chris Jericho - Il possibile ritorno in WWE potrebbe non essere il motivo della prolungata assenza di Chris Jericho dagli show della AEW ... Segnala spaziowrestling.it