Aeroporto di Venezia cresce ancora il traffico con il Nord America
Da gennaio a settembre 2025 il polo aeroportuale del Nord Est (Venezia, Treviso e Verona) ha registrato complessivamente 14,8 milioni di passeggeri, in crescita del 3,5% sullo stesso periodo dell'anno precedente. E le proiezioni mostrano, per i prossimi mesi, un incremento ulteriormente. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
