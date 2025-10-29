Aeroporto di Firenze Carrai | In arrivo il decreto della Via per cominciare i lavori Giani | Regione ha già dato parere positivo
Novità dalla commissione ViaVas del ministero per l'Ambiente il via libera allo sviluppo dell'aeroporto 'Vespucci' di Firenze "me le aspetto molto prima della fine del 2025, me le me aspetto a giorni finalmente, speriamo di avere veramente a giorni il decreto della Via per poi cominciare naturalmente con tutti quelli che sono gli atti propedeutici alla conferenza dei servizi perché ci auguriamo possa terminare nella primavera, in modo da posare la prima pietra dei lavori entro l'inizio dell'estate 2026" L'articolo Aeroporto di Firenze, Carrai: “In arrivo il decreto della Via per cominciare i lavori”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
