Adspmam nominati i primi componenti del nuovo comitato di gestione dell’Ente

Brindisireport.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Con determina n. 349 del 28 ottobre scorso, il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale (Adspmam), Francesco Mastro, ha nominato i primi sei componenti del nuovo Comitato di gestione dell’Ente.Si tratta di: avv. Flavia Rita Decaro – designato dalla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

