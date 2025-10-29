Adhd il comportamento come linguaggio | oltre la diagnosi

Quando parliamo di Adhd, spesso pensiamo a liste di sintomi e definizioni cliniche. Eppure, c'è anche un'altra lente: quella che invita ad ascoltare ciò che il comportamento prova a dire. È la traccia offerta da Roberta Bernetti e Marianna Lembo, che sollecita uno sguardo più vicino all'esperienza viva del bambino e alle sue emozioni nascoste.

