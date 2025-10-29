Adhd il comportamento come linguaggio | oltre la diagnosi

Sbircialanotizia.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando parliamo di Adhd, spesso pensiamo a liste di sintomi e definizioni cliniche. Eppure, c’è anche un’altra lente: quella che invita ad ascoltare ciò che il comportamento prova a dire. È la traccia offerta da Roberta Bernetti e Marianna Lembo, che sollecita uno sguardo più vicino all’esperienza viva del bambino e alle sue emozioni nascoste. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

adhd il comportamento come linguaggio oltre la diagnosi

© Sbircialanotizia.it - Adhd, il comportamento come linguaggio: oltre la diagnosi

Approfondisci con queste news

adhd comportamento linguaggio oltreAdhd, la prospettiva psicoanalitica: “Il sintomo è un messaggio che chiede di essere ascoltato” - Quando si parla di Adhd (Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività), l’immaginario collettivo si concentra quasi sempre sugli aspetti ... Lo riporta msn.com

adhd comportamento linguaggio oltreADHD, non solo un disturbo dell’infanzia: come si manifesta e si diagnostica negli adulti - Ecco quali sono i sintomi da valutare e il percorso diagnostico per confermare l'ADHD. Da msn.com

adhd comportamento linguaggio oltreLaura Chiatti ha l'ADHD, quali sono i sintomi e perché le diagnosi tra le donne sono in crescita - La psicanalista Adelia Lucattini conferma che le diagnosi di ADHD, come testimonia il caso dell'attrice Laura Chiatti, sono in crescita tra le donne ... Riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Adhd Comportamento Linguaggio Oltre