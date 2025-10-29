Adesso Trieste attacca la giunta Dipiazza su parcheggi e imposta soggiorno

Triesteprima.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'altro ieri la giunta Dipiazza ha varato quella che per Adesso Trieste è “una vera e propria stangata sui parcheggi a pagamento, decidendo aumenti tra l'11,8 per cento e il 60 per cento sulle strisce blu su strada, senza una vera gestione integrata della sosta e senza rafforzare e incentivare al. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

adesso trieste attacca giuntaAdesso Trieste: “La destra alla frutta, stangata sui parcheggi a pagamento fino al 60%” - Adesso Trieste attacca duramente la Giunta Dipiazza dopo la decisione di aumentare tra l’11,8% e il 60% le tariffe dei parcheggi a pagament ... Come scrive triestecafe.it

Cerca Video su questo argomento: Adesso Trieste Attacca Giunta