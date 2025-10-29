Adesso Trieste attacca la giunta Dipiazza su parcheggi e imposta soggiorno
L'altro ieri la giunta Dipiazza ha varato quella che per Adesso Trieste è “una vera e propria stangata sui parcheggi a pagamento, decidendo aumenti tra l'11,8 per cento e il 60 per cento sulle strisce blu su strada, senza una vera gestione integrata della sosta e senza rafforzare e incentivare al. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
