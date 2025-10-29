Addio nonna Isia 103 anni di amore per la famiglia
Lutto nella storica famiglia anconetana dei Giampaoli. Si è spenta lunedì, all’età di 103 anni, Isia Stacchiotti, la nonna di Gioia Giampaoli che oggi gestisce insieme al cugino Gabriele, figlio dell’indimenticato ‘Palì’, la celebre azienda dolciaria che trova casa alla Baraccola di Ancona. La piangono la figlia Nara e i nipoti tutti. Quei suoi affetti più cari che fino all’ultimo momento non hanno mai difettato nel circondarla di amore purissimo. Lo stesso sentimento che la signora Isia aveva corrisposto nei riguardi della sua famiglia. Della quale si è presa cura con dolcezza e ponendo, sempre al primo posto, il bene dei suoi parenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Oggi nonna Elvira ci svela il suo segreto per dire addio al calcare Vivendo in una zona vulcanica, ha trovato nel Brilliant Bath di Elda il suo alleato ideale Un detergente che rimuove il calcare, lascia le superfici brillanti e diffonde un profumo dolce e fruttato - facebook.com Vai su Facebook
Addio nonna Isia, 103 anni di amore per la famiglia - Si è spenta lunedì, all’età di 103 anni, Isia Stacchiotti, la nonna ... msn.com scrive