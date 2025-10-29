Addio James Senese | se ne va una leggenda della musica napoletana

James Senese, il sassofonista che ha dato voce all’anima meticcia di Napoli si è spento a 80 anni, lasciando un’eredità musicale fatta di lotta, poesia e identità.. La musica italiana perde una delle sue voci più autentiche e ribelli: James Senese è morto all’età di 80 anni, nella notte tra il 24 e il 25 settembre, presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli. Ricoverato in terapia intensiva per una grave infezione polmonare, il sassofonista e cantante combatteva da tempo anche con problemi renali che lo costringevano a dialisi periodiche. Dalle radici agli Showmen, fino a Napoli Centrale. Fondatore degli Showmen e dei Napoli Centrale, Senese ha incarnato per decenni l’anima meticcia e viscerale della musica partenopea, mescolando jazz, funk, blues e radici popolari. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Addio James Senese: se ne va una leggenda della musica napoletana

