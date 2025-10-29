Addio James | quando Senese suonò con Pino Daniele a Benevento

Tempo di lettura: 3 minuti Se ne va un suono, più che un uomo. Quel soffio che sapeva farsi preghiera, protesta, carezza, urlo. James Senese non era solo un sassofonista: era un sentimento che si faceva musica, la voce più sincera e viscerale di Napoli. Figlio di una città contraddittoria e bellissima, Senese ha attraversato decenni di musica italiana con la forza di chi non ha mai avuto paura di essere sé stesso. Afroamericano, napoletano, ribelle: il suo sax era un ponte tra le sue radici e il resto del mondo. Con gli Showmen inventò un rhythm and blues mediterraneo, con i Napoli Centrale creò un linguaggio nuovo, dove il dialetto diventava jazz e la protesta diventava melodia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

