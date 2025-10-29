Addio gioielli preziosi ora a Belve Francesca Fagnani indossa orecchini pop da 200 euro
Francesca Fagnani è tornata su Rai 2 con una nuova e graffiante edizione di Belve. In quanti ha notato che ha detto addio agli orecchini preziosi, puntando tutto su un modello pop? Ecco chi li ha firmati e quanto costano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ADDIO AD ALBERTO SABBADINI, IL RE DELLE API. Alberto Sabbadini lascia dietro di sé una Milano intristita dalla sua scomparsa. Se n’è andato all’età di 80 anni uno dei gioiellieri simbolo di Milano, colui che aveva creato negli anni ‘80 per la moglie Stefan Vai su Facebook
Addio gioielli preziosi, ora a Belve Francesca Fagnani indossa orecchini pop da 200 euro - In quanti ha notato che ha detto addio agli orecchini preziosi, puntando tutto su un modello pop? Lo riporta fanpage.it
Quanto valgono i gioielli “serpente” indossati da Belén Rodriguez nella prima puntata di Belve - Belén Rodriguez ha inaugurato la nuova stagione di Belve con la sua intervista “graffiante”. Come scrive fanpage.it