Addio bambino nostro Morte Evan Delogu il messaggio straziante dei genitori

È morto Evan Delogu, figlio di Walter Delogu, l'ex autista e uomo di fiducia di Vincenzo Muccioli, fondatore della comunità di San Patrignano. La notizia della sua scomparsa ha scosso quanti conoscevano la famiglia, lasciando dietro di sé un profondo dolore e una scia di ricordi legati a un passato complesso e intenso, vissuto tra le mura della celebre comunità terapeutica. Evan era noto nell'ambiente riminese e legato a una storia familiare che ha intrecciato, negli anni, momenti di luce e ombra, riscatto e fragilità. >> "Mio fratello è il più bello". Andrea Delogu e il post con Evan, morto così: chi era il 18enne La tragedia, di cui non sono stati resi noti i dettagli, ha profondamente segnato il padre, che negli ultimi tempi aveva mantenuto un profilo riservato dopo le esperienze vissute a San Patrignano e dopo aver raccontato la sua vita in diverse interviste e testimonianze.