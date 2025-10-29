Addio bambino nostro Morte Evan Delogu il messaggio straziante dei genitori
È morto Evan Delogu, figlio di Walter Delogu, l’ex autista e uomo di fiducia di Vincenzo Muccioli, fondatore della comunità di San Patrignano. La notizia della sua scomparsa ha scosso quanti conoscevano la famiglia, lasciando dietro di sé un profondo dolore e una scia di ricordi legati a un passato complesso e intenso, vissuto tra le mura della celebre comunità terapeutica. Evan era noto nell’ambiente riminese e legato a una storia familiare che ha intrecciato, negli anni, momenti di luce e ombra, riscatto e fragilità. >> “Mio fratello è il più bello”. Andrea Delogu e il post con Evan, morto così: chi era il 18enne La tragedia, di cui non sono stati resi noti i dettagli, ha profondamente segnato il padre, che negli ultimi tempi aveva mantenuto un profilo riservato dopo le esperienze vissute a San Patrignano e dopo aver raccontato la sua vita in diverse interviste e testimonianze. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
(da HuffpostItalia) Dal bambino tiranno alla narcisocrazia: il lungo addio all’autorità Vai su Facebook
Addio a Björn Andrésen, il “ragazzo più bello del mondo” che fu Tadzio in Morte a Venezia - Nel corso della sua carriera partecipò a oltre trenta film e serie tv, tra cui Il villaggio dei dannati di Ari Aster ... Secondo msn.com
Addio a Daniel Naroditsky, il grande maestro di scacchi è morto a 29 anni: mistero sulle cause - Da lì in pochi anni è diventato rapidamente una delle voci americane più influ ... Si legge su tg.la7.it
Morto Giorgio Zenoni, addio all'architetto che sapeva stupire - Ancora oggi, dopo oltre 50 anni, è un edificio che sa stupire, più ancora forse del bambino in groppa a Garibaldi, la provocazione di Cattelan, che lo guarda dalla Rotonda dei Mille. Da bergamo.corriere.it