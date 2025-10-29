Addio all’ex marinaio deportato È morto a 101 anni Mario Nuti Rimase due anni nei lager nazisti

Fucecchio, 29 ottobre 2025 – Aveva 101 compiuti, fra poco avrebbe spento 102 candeline. Se n’è andato prima, ma ci lascia una grande lezione di coraggio, impegno, dignità. Fucecchio dice addio a Mario Nuti, classe 1924, che nel 2022, in occasione della Festa della Repubblica ricevette la medaglia d’onore della Presidenza del Consiglio dei ministri per i deportati nei lager nazisti. Mario nei lager in Germania (come Imi, militari italiani internati) c’era stato due anni, dal settembre 1943 al settembre 1945. Diciannovenne, era stato chiamato nella Marina Militare l’1 settembre del 1943. Due anni di durissimi lavori forzati che pesarono come un macigno sul fisico del giovane fucecchiese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

