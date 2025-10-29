Addio all’allenatore dei primati Lutto per la morte di Caroni Una vita nel calcio tra i ragazzi

di Giustino Bonci VALDICHIANA Il calcio toscano piange Carlo Caroni, Carletto per tutti, l’allenatore dei primati. Si è spento lunedì sera a Prato, all’età di 81 anni, dopo una malattia che non ne aveva minato il carattere solare e la simpatia contagiosa, doti in simbiosi con l’eleganza e la proverbiale parlantina. In una vita dedicata al football, prima da calciatore e quindi in panchina, ha stabilito un record di promozioni, addirittura 8, al timone di una dozzina di squadre, con risultati spesso memorabili. Un cordoglio profondo unisce realtà sportive piccole e grandi e le rispettive tifoserie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

