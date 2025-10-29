Addio al generale Franco Angioni morto a 92 anni l' ex vicecomandante della Folgore nel 1982 fu al comando del contingente italiano in Libano

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso il suo cordoglio in un messaggio pubblicato su X: "Sono profondamente addolorato per la scomparsa del generale di Corpo d’Armata Franco Angioni (..) ha reso l’Italia un modello di efficacia e umanità riconosciuto a livello internazionale" È. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio al generale Franco Angioni, morto a 92 anni l'ex vicecomandante della “Folgore”, nel 1982 fu al comando del contingente italiano in Libano

Contenuti che potrebbero interessarti

Addio al generale Franco Angioni, guidò in Libano la prima missione all'estero dopo la guerra mondiale #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Addio al generale Franco Angioni, guidò in Libano la prima missione all'estero dopo la guerra mondiale #ANSA - X Vai su X

Addio al generale Angioni, inaugurò il modello Italia all'estero - Fu il comandante che guidò la prima missione militare del nostro Paese all'estero dopo la secondo guerra mondiale, dando il via in Libano al 'modello italiano'. Secondo ansa.it

Addio al generale Franco Angioni: il comandante che fece dell’Italia un modello di pace e umanità - È scomparso a 92 anni il generale Franco Angioni, figura storica delle Forze Armate italiane e protagonista della prima missione militare del nostro Paese all’estero dopo la Seconda guerra mondiale. Lo riporta msn.com

Addio al generale Angioni: era nato a Civitavecchia 92 anni fa - Tra i numerosi incarichi ricoperti quello di comandante del contingente italiano della Forza Multinazionale in Libano, dal 1982 al 1984 ... Si legge su civonline.it