Addio al generale Angioni l’uomo che portò l’Italia a Beirut e conquistò l’amicizia di Sandro Pertini

Cultweb.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spento all’età di 92 anni il generale Franco Angioni, figura che ha segnato profondamente la storia militare e diplomatica italiana del dopoguerra. Il suo nome è indissolubilmente legato alla missione di pace a Beirut del 1982, la prima operazione militare italiana all’estero dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, un evento che ha rappresentato una svolta nella politica internazionale del nostro Paese. Nato nel 1933 a Civitavecchia, Angioni ha dedicato l’intera carriera militare ai reparti dei paracadutisti, scalando i vertici delle Forze Armate fino a diventare nel 1977 vicecomandante della brigata Folgore. 🔗 Leggi su Cultweb.it

