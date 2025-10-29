Addio al generale Angioni l’uomo che portò l’Italia a Beirut e conquistò l’amicizia di Sandro Pertini
Si è spento all’età di 92 anni il generale Franco Angioni, figura che ha segnato profondamente la storia militare e diplomatica italiana del dopoguerra. Il suo nome è indissolubilmente legato alla missione di pace a Beirut del 1982, la prima operazione militare italiana all’estero dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, un evento che ha rappresentato una svolta nella politica internazionale del nostro Paese. Nato nel 1933 a Civitavecchia, Angioni ha dedicato l’intera carriera militare ai reparti dei paracadutisti, scalando i vertici delle Forze Armate fino a diventare nel 1977 vicecomandante della brigata Folgore. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Approfondisci con queste news
Addio al generale Franco Angioni, guidò in Libano la prima missione all'estero dopo la guerra mondiale #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Addio al generale Franco Angioni, guidò in Libano la prima missione all'estero dopo la guerra mondiale #ANSA - X Vai su X
Addio al generale Franco Angioni: comandò la prima missione italiana in Libano - Tra i numerosi incarichi ricoperti quello di comandante del contingente italiano della Forza Multinazionale i ... Riporta lanuovasardegna.it
Addio al generale Angioni, inaugurò il modello Italia all'estero - Fu il comandante che guidò la prima missione militare del nostro Paese all'estero dopo la secondo guerra mondiale, dando il via in Libano al 'modello italiano'. ansa.it scrive
Addio al generale Franco Angioni. Crosetto: "Un riferimento per l'intera Difesa" - Guidò la prima missione italiana all'estero dopo la seconda guerra mondiale, a capo del contingente italiano della Forza Multinazionale in Libano, tra il 1982 e il 1984. Secondo msn.com