Addio a Riccardo Chirico il nome dei negozi di abbigliamento nella storia commerciale di Messina

Il negozio di abbigliamento "Chirico" sul viale San Martino ha unito la storia di una famiglia a quella di Messina. E' morto dopo una breve malattia Riccardo Chirico, storico commerciante che ha trasmesso ai figli la sua stessa passione portata avanti negli anni. Chirico lascia la moglie e due. 🔗 Leggi su Messinatoday.it