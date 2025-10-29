Addio a Riccardo Chirico il nome dei negozi di abbigliamento nella storia commerciale di Messina
Il negozio di abbigliamento "Chirico" sul viale San Martino ha unito la storia di una famiglia a quella di Messina. E' morto dopo una breve malattia Riccardo Chirico, storico commerciante che ha trasmesso ai figli la sua stessa passione portata avanti negli anni. Chirico lascia la moglie e due. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Messina, addio a Riccardo Chirico: i suoi negozi su viale San Martino hanno vestito generazioni di messinesi - Entrando nel suo negozio di viale San Martino, Riccardo Chirico ti salutava sempre con un sorriso che abbracciava idealmente e dava il benvenuto alla persona ... Riporta msn.com
