Addio a Mimmo Jodice morto a 91 anni uno dei più grande fotografi di sempre considerato tra i maestri dell’avanguardia

Negli anni Sessanta ha collaborato con artisti come Andy Warhol, Joseph Beuys e Sol LeWitt, contribuendo a definire l’identità artistica di un’epoca È morto a 91 anni nella sua Napoli Mimmo Jodice, definito “uno dei più grandi fotografi di sempre”, tra i maestri dellavanguardia italiana e in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

