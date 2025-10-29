Addio a Mimmo Jodice morto a 91 anni uno dei più grande fotografi di sempre considerato tra i maestri dell’avanguardia
Negli anni Sessanta ha collaborato con artisti come Andy Warhol, Joseph Beuys e Sol LeWitt, contribuendo a definire l’identità artistica di un’epoca È morto a 91 anni nella sua Napoli Mimmo Jodice, definito “uno dei più grandi fotografi di sempre”, tra i maestri dell’avanguardia italiana e in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
