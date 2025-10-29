Addio a Mimmo Jodice l’obiettivo che fece parlare il mondo in napoletano

Ilfogliettone.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mimmo Jodice Si è spento all’età di 91 anni Domenico “Mimmo” Jodice, il fotografo che ha fatto conoscere Napoli al mondo attraverso le sue lenti, trasformando la fotografia in poesia sociale. Autodidatta divenuto maestro di fama internazionale, la sua carriera, iniziata negli anni Cinquanta, è stata un viaggio incessante tra impegno civile e ricerca estetica, consacrato da innumerevoli premi e mostre nei più prestigiosi templi dell’arte globale. La notizia della scomparsa, avvenuta nella sua città natale, ha subito evocato un coro di commemorazioni, a partire dal ricordo del Ministro della Cultura Alessandro Giuli che lo ha definito “un maestro dello sguardo”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

addio a mimmo jodice l8217obiettivo che fece parlare il mondo in napoletano

© Ilfogliettone.it - Addio a Mimmo Jodice, l’obiettivo che fece parlare il mondo in napoletano

Altri contenuti sullo stesso argomento

addio mimmo jodice l8217obiettivoMorto Mimmo Jodice, addio a un gigante della fotografia mondiale - Domani la camera ardente al Maschio Angioino che ospitò la sua ultima mostra ... rainews.it scrive

addio mimmo jodice l8217obiettivoMorto Mimmo Jodice, addio al foto-poeta - È un’eredità immensa quella che Mimmo Jodice, scomparso ieri a 91 anni, lascia ad ognuno di noi. Secondo ilmattino.it

addio mimmo jodice l8217obiettivoAddio a Mimmo Jodice, il maestro dell’obiettivo che trasformò Napoli in arte - Il fotografo napoletano, maestro dell’avanguardia e interprete poetico del Mediterraneo, si è spento a 91 anni ... Riporta tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Mimmo Jodice L8217obiettivo