Addio a Mimmo Jodice l’obiettivo che fece parlare il mondo in napoletano
Mimmo Jodice Si è spento all’età di 91 anni Domenico “Mimmo” Jodice, il fotografo che ha fatto conoscere Napoli al mondo attraverso le sue lenti, trasformando la fotografia in poesia sociale. Autodidatta divenuto maestro di fama internazionale, la sua carriera, iniziata negli anni Cinquanta, è stata un viaggio incessante tra impegno civile e ricerca estetica, consacrato da innumerevoli premi e mostre nei più prestigiosi templi dell’arte globale. La notizia della scomparsa, avvenuta nella sua città natale, ha subito evocato un coro di commemorazioni, a partire dal ricordo del Ministro della Cultura Alessandro Giuli che lo ha definito “un maestro dello sguardo”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
