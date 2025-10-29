Aveva ottant’anni e un’anima che non si era mai piegata. James Senese è morto a Napoli, la sua città, lasciando un vuoto che non si misura con le parole. Era malato da tempo, segnato da una lunga battaglia con la dialisi e da una grave infezione polmonare che lo aveva costretto al ricovero nelle ultime settimane. Se n’è andato come aveva vissuto: con dignità e orgoglio, senza mai cedere all’autocommiserazione. La sua musica resta come una lingua a sé, ruvida e dolce, radicata nel Sud e aperta al mondo. Cresciuto nei vicoli di Miano, figlio di un soldato afroamericano e di una donna napoletana, James Senese portava nel sangue il senso profondo dell’appartenenza e dell’esclusione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio a James Senese, voce e sax di Napoli