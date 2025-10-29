Addio a James Senese sassofonista di Pino Daniele | le cause della morte

Dilei.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto a 80 anni  James Senese, uno degli ultimi simboli della musica napoletana contemporanea, sassofonista, compositore e fondatore di gruppi che hanno fatto la storia come gli Showmen  e i  Napoli Centrale. La sua scomparsa, avvenuta dopo settimane di ricovero presso l’ospedale  Cardarelli di Napoli, segna la fine di un’epoca in cui un mondo diverso, in quella metropoli enorme e piena di contraddizioni, poteva essere solo sognato. A portarlo via è stata una grave infezione polmonare, contro la quale l’artista combatteva dalla fine di settembre e per la quale era stato ricoverato in terapia intensiva all’ Ospedale Cardarelli di Napoli. 🔗 Leggi su Dilei.it

addio a james senese sassofonista di pino daniele le cause della morte

© Dilei.it - Addio a James Senese, sassofonista di Pino Daniele: le cause della morte

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

addio james senese sassofonistaJames Senese, l'addio di Napoli al grande sassofonista: il ricordo di Federico Vacalebre - Ieri notte, ancora storditi, siamo andati a dormire col blues di Mimmo Jodice, senza più ... Segnala msn.com

addio james senese sassofonistaAddio James Senese, le cause della morte del leggendario sassofonista di Pino Daniele - Addio a James Senese: il grande sassofonista, anima dei Napoli Centrale e compagno musicale di Pino Daniele, si è spento a 80 anni. Da libero.it

addio james senese sassofonistaAddio a James Senese: la leggenda del jazz napoletano e dei Napoli Centrale - Sassofonista di straordinario talento, fondatore degli Showmen e dei Napoli Centrale e ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Addio James Senese Sassofonista