Addio a James Senese sassofonista di Pino Daniele | le cause della morte
È morto a 80 anni James Senese, uno degli ultimi simboli della musica napoletana contemporanea, sassofonista, compositore e fondatore di gruppi che hanno fatto la storia come gli Showmen e i Napoli Centrale. La sua scomparsa, avvenuta dopo settimane di ricovero presso l’ospedale Cardarelli di Napoli, segna la fine di un’epoca in cui un mondo diverso, in quella metropoli enorme e piena di contraddizioni, poteva essere solo sognato. A portarlo via è stata una grave infezione polmonare, contro la quale l’artista combatteva dalla fine di settembre e per la quale era stato ricoverato in terapia intensiva all’ Ospedale Cardarelli di Napoli. 🔗 Leggi su Dilei.it
