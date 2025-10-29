Addio a James Senese padre del Neapolitan Power Aveva 80 anni

La musica italiana e napoletana perde uno dei suoi più grandi innovatori. È morto a Napoli, all’età di 80 anni, James Senese, sassofonista, compositore e anima dei Napoli Centrale. Il decesso è avvenuto a seguito di gravi interferenze legate a una polmonite che lo aveva colpito poco tempo fa. Con lui scompare non solo il fondatore di band storiche come The Showmen, Showmen 2 e Napoli Centrale, ma soprattutto il padre riconosciuto di quel “Neapolitan Power” che, a partire dagli anni ’70, ha rivoluzionato la scena musicale fondendo la tradizione partenopea con il jazz, il rock e il funk. L'articolo Addio a James Senese, padre del Neapolitan Power. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

