Addio a James Senese morto a 80 anni lo storico sassofonista di Pino Daniele
Roma, 29 ottobre 2025 – Si è spento, all’età di 80 anni, un gigante della musica internazionale. James Senese, sassofonista, ha lottato per oltre un mese contro una grave forma di polmonite. Era in rianimazione al Cardarelli di Napoli, dopo l’insorgere di una brutta infezione, come riportato dal nosocomio in una nota. Nato a Napoli il 6 gennaio 1945 da madre italiana e padre afroamericano, è stato componente degli Showman, fondatore dei Napoli Centrale e storico musicista del super gruppo creato da Pino Daniele. La sua assenza al concerto evento di piazza del Plebiscito aveva fatto capire la reale gravità delle sue condizioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
