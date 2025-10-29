Addio a James Senese l’uomo che ha dato voce a una Napoli diversa

Un silenzio improvviso, come quando una nota rimane sospesa nell’aria e nessuno osa interromperla. Napoli si sveglia oggi con un vuoto che pesa, ma forse ancora non tutti immaginano quanto profondo sia quello che ha lasciato James Senese. Una storia di riscatto, di radici e di musica che ha fatto ballare e riflettere intere generazioni. Il suo sguardo fiero e la voce ruvida erano il simbolo di una città che non ha mai smesso di combattere. James, ottant’anni portati con l’energia di chi non si è mai arreso, ha sfidato la malattia fino all’ultimo, rimanendo fedele a se stesso. Dietro quell’anima indomita, c’era la storia di un uomo cresciuto nei vicoli di Miano, figlio di un soldato afroamericano e di una donna napoletana, che ha saputo trasformare l’appartenenza e l’esclusione in una forza dirompente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it