Addio a James Senese leggenda del sax e voce di Napoli

Teleclubitalia.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli piange un pezzo fondamentale della musica. È morto James Senese, 80 anni, leggenda del sax, voce ruvida e sincera di una città che in lui si è sempre riconosciuta. Da settimane era ricoverato al Cardarelli  di Napoli per una grave polmonite. Il suo cuore ha smesso di battere alle prime luci dell’alba. Addio a . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

