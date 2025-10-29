Addio a James Senese leggenda del jazz e della musica napoletana

Il sassofonista e fondatore degli Showmen e dei Napoli Centrale si è spento dopo una grave infezione polmonare. La notizia è stata data dall’amico Enzo Avitabile: “Per sempre, un esempio di musica e di vita”. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Addio a James Senese, leggenda del jazz e della musica napoletana

