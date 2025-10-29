Addio a James Senese leggenda del jazz e della musica napoletana

Affaritaliani.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sassofonista e fondatore degli Showmen e dei Napoli Centrale si è spento dopo una grave infezione polmonare. La notizia è stata data dall’amico Enzo Avitabile: “Per sempre, un esempio di musica e di vita”. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

addio a james senese leggenda del jazz e della musica napoletana

© Affaritaliani.it - Addio a James Senese, leggenda del jazz e della musica napoletana

Altre letture consigliate

addio james senese leggendaAddio a James Senese: la leggenda del jazz napoletano e dei Napoli Centrale - Sassofonista di straordinario talento, fondatore degli Showmen e dei Napoli Centrale e ... Lo riporta msn.com

addio james senese leggendaAddio a James Senese, il sassofonista aveva 80 anni - Collaborò con Bob Marley, Gil Evans, Pino Daniele, Tullio De Piscopo ed Enzo Av ... Segnala vanityfair.it

addio james senese leggendaMorto James Senese: addio alla leggenda del sax napoletano - James Senese è morto all’età di 80 anni, dopo un mese di ricovero presso ... Scrive lifestyleblog.it

Cerca Video su questo argomento: Addio James Senese Leggenda