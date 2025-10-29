Addio a James Senese l’anima del Neapolitan Power si spegne a 80 anni

Il grande sassofonista napoletano è morto a Napoli, lasciando un’eredità musicale e culturale che ha segnato la storia della città e della musica italiana.. Napoli piange James Senese, musicista, sassofonista e voce storica del Neapolitan Power, scomparso oggi all’età di 80 anni. Era ricoverato da alcune settimane all’ospedale Cardarelli, dove si è spento circondato dall’affetto della sua famiglia e dei suoi cari collaboratori. Con lui se ne va uno dei simboli più autentici della musica napoletana contemporanea: un artista che ha saputo unire il jazz al sangue, la rabbia alla poesia, la tradizione partenopea alla potenza del funk e del blues. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

